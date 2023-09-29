Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Маленькая фантазерка 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Маленькая фантазерка
Киноафиша Сериалы Маленькая фантазерка Сезоны Сезон 2

Interrupting Chicken 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 2-й сезон сериала «Маленькая фантазерка»

Во 2-м сезоне сериала «Маленькая фантазерка» продолжается история очаровательного рыжего цыпленка по кличке Пайпер. Малышка мнит себя будущей писательницей, и небезосновательно. Пайпер действительно обладает богатой фантазией, с помощью которой она может сочинять сказочные миры, придумывать истории и становиться главной героиней всех этих захватывающих приключений, рожденных в ее воображении. Напомним, в предыдущем сезоне Пайпер спасала Трех поросят от Большого Злого Волка, сопровождала новорожденную черепашку Терри до Черепашьего острова, а также собирала Шалтая-Болтая воедино с помощью доблестных рыцарей Королевы.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Маленькая фантазерка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Captain Claw’s Clawsome Quest
Сезон 2 Серия 1
29 сентября 2023
Cinderella’s Story
Сезон 2 Серия 2
29 сентября 2023
Funky Chicken
Сезон 2 Серия 3
29 сентября 2023
Hansel & Gretel and the Chicken
Сезон 2 Серия 4
29 сентября 2023
Save the Stalk!
Сезон 2 Серия 5
29 сентября 2023
Why Did the Chicken Cross the Road?
Сезон 2 Серия 6
29 сентября 2023
Mary Had a Little Chicken
Сезон 2 Серия 7
29 сентября 2023
The Princess, the Chicken and the Pea
Сезон 2 Серия 8
29 сентября 2023
The Magnificent Magician of the Mailbox
Сезон 2 Серия 9
29 сентября 2023
Once Upon a Chicken
Сезон 2 Серия 10
29 сентября 2023
The Royal Rollercoaster
Сезон 2 Серия 11
29 сентября 2023
Clucky Sinclair and the Three Bears
Сезон 2 Серия 12
29 сентября 2023
Wonder Chicken Returns
Сезон 2 Серия 13
29 сентября 2023
Professor Goose Visits
Сезон 2 Серия 14
29 сентября 2023
Starting From Scratch
Сезон 2 Серия 15
29 сентября 2023
Snow White’s Seven2
Сезон 2 Серия 16
29 сентября 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше