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Дела житейские 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дела житейские
Киноафиша Сериалы Дела житейские Сезоны Сезон 1

Дела житейские 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дела житейские»

В 1 сезоне сериала «Дела житейские» Вера Филатова много лет живет в Москве, хотя родилась и выросла она в провинциальном городке. Женщине повезло удачно выйти замуж. Вера уверена, что ее семейное счастье никогда не закончится. Все меняется, когда героиня выясняет, что супруг изменяет ей с другой женщиной. Не в силах оставаться в Москве, Филатова отправляется в родной город и устраивается на новую работу. Теперь она собирается работать в социальной службе помощи людям, которые оказались в тяжелом положении. Вера и ее коллеги работают с теми людьми, которым отказали другие государственные структуры. 

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Список серий 1-го сезона сериала «Дела житейские» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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