У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему

26 сентября 2025 21:00
Знакомой атмосферы от нового сезона шпионского триллера ждать точно не стоит.

Прошлый год далеко не один раз успел порадовать фанатов шпионских фильмов и сериалов, став временем для всевозможных премьер, в том числе и нашумевшего шоу «День Шакала».

Сериал с Эдди Рэдмэйном в главной роли стал еще одной адаптацией одноименного романа Фредерика Форсайта, но сюжет при этом «подогнали» под современные политические реалии.

Первый сезон «Дня Шакала» стал одним из главных хитов стриминга прошлого года, а потому практически сразу получил одобрение на второй сезон — сейчас съемки продолжения в самом разгаре, но ключевого участника съемочной группы поменяли на другого в самый неподходящий, по мнению многих, момент.

Работать над вторым сезоном «Дня Шакала» будет другой сценарист

Кадр из фильма «День Шакала»

Как сообщили сразу несколько источников, в том числе и авторитетное издание Variety, сценарий к новому сезону сериала теперь будет писать Дэвид Харроуэр, а не Ронан Беннетт, который работал над первым сезоном.

Харроуэр более известен как драматург и сценарист, написавший «Локерби: В поисках правды» — драматический сериал этого года с Колином Фертом в главной роли.

В свою очередь, Ронан Беннетт съемочную площадку «Дня Шакала» пока покидать не собирается — он продолжит выступать в качестве исполнительного продюсера. Дату премьеры второго сезона пока не разглашают, но, предположительно, новые эпизоды «Дня Шакала» начнут выходить осенью следующего года.

Внезапная смена сценариста «Дня Шакала» — не обязательно плохие новости

Хотя такие резкие кадровые перестановки могут показаться признаком хаоса на съемочной площадке, который со временем скажется на качестве нового сезона, пока что бояться фанатам «Дня Шакала» особо нечего.

Очевидно, смена сценариста в любом случае повлияет как на сам сюжет, так и на тональность и атмосферу нового сезона, но и это не так уж плохо — сам Харроуэр уже не раз получал всеобщее признание за способность создать увлекательную историю с интересными поворотами и проработанными персонажами.

Кроме того, второй сезон «Дня Шакала» покажет, решится ли Харроуэр создать что-то свое на основе уже существующего первоисточника и как именно его работа будет контрастировать с тем, что до этого написал Беннетт.

Кстати, любители жанра могут найти не только «День Шакала» среди недавних релизов — о лучших шпионских триллерах, которые можно посмотреть на стриминге прямо сейчас, мы писали в этой подборке.

Фото: Кадр из сериала «День Шакала»
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
