The Day of the Jackal
Статьи о сериале «The Day of the Jackal»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Знакомой атмосферы от нового сезона шпионского триллера ждать точно не стоит.
26 September 2025 21:00
Мемный турецкий стрелок стал реальным киллером: Дикеч снялся в одном сериале с Эдди Редмэйном
Спортсмен слегка изменился внешне и стал еще брутальней.
14 January 2025 17:09
Для любителей острых ощущений: 5 шпионских сериалов, которые можно посмотреть на стриминге уже сейчас
Агенты под прикрытием снова в моде.
3 comments
6 January 2025 07:29
