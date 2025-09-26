Menu
Russian
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему Знакомой атмосферы от нового сезона шпионского триллера ждать точно не стоит.
26 September 2025 21:00
Юсуф Дикеч и Эдди Редмэйн
Мемный турецкий стрелок стал реальным киллером: Дикеч снялся в одном сериале с Эдди Редмэйном Спортсмен слегка изменился внешне и стал еще брутальней.
14 January 2025 17:09
Эдди Редмэйн в сериале «День Шакала», Ричард Гир и Майкл Фассбендер в сериале «Агентство»
Для любителей острых ощущений: 5 шпионских сериалов, которые можно посмотреть на стриминге уже сейчас Агенты под прикрытием снова в моде.
3 comments
6 January 2025 07:29
