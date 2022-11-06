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Город ромашек 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Город ромашек
Киноафиша Сериалы Город ромашек Сезоны Сезон 1

Город ромашек 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Город ромашек»

В 1 сезоне сериала «Город ромашек» известный молодой актер Андрей приезжает в родной городок Ромашкин из столицы, чтобы найти себе невесту. Дело в том, что ему срочно нужно заключить фиктивный брак для фанатов, чтобы выпутаться из непростой передряги. А пресса случайно раскапывает подробности его прошлого юношеского романа с простой девушкой Надей из провинции. Так что теперь у парня один путь – отыскать бывшую девушку, вымолить ее прощение и уговорить ее сыграть роль его любящей супруги. Вот только Надя не хочет участвовать в этом театре. Пытаясь ее уговорить, Андрей случайно находит в гараже два тела.

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Список серий 1-го сезона сериала «Город ромашек» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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