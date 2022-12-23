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Потрясающие 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Потрясающие
Киноафиша Сериалы Потрясающие Сезоны Сезон 1

The Fabulous 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Потрясающие»

В 1 сезоне сериала «Потрясающие» события разворачиваются в Сеуле. Это история о жизни молодых людей, которые справляются со своей работой, личной жизнью и отношениями, пытаясь выжить в динамичной и конкурентной среде. Главные герои решили связать свою жизнь с модной индустрией. Джи У Мин активно занимается ретушью фотографий, но он не увлечен своей работой или любовью. Молодая девушка по имени Пё Чжи Ын с раннего возраста видела себя в мире высокой моды. Она возглавляет отдел в агентстве по продвижению брендов премиум-класса. Героине приходится постоянно бороться за свое место в сфере моды.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Потрясающие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
«Дом Периньон» и рюмка соджу Dom Pérignon and a Shot of Soju
Сезон 1 Серия 1
23 декабря 2022
Бабушкин шарф и высокая мода Чхондама Grandmother’s Scarf and the Cheongdam Fashion Circle
Сезон 1 Серия 2
23 декабря 2022
VIP-клиент и обычный посетитель The VIP and The Regular
Сезон 1 Серия 3
23 декабря 2022
Шоурум и ателье The Pop-up Shop and the Tailor Shop
Сезон 1 Серия 4
23 декабря 2022
Подписки и подписчики Followers and Following
Сезон 1 Серия 5
23 декабря 2022
Стена с фотографиями и выставка The Photo Wall and the Exhibition
Сезон 1 Серия 6
23 декабря 2022
Винтаж и устойчивость Vintage and Sustainability
Сезон 1 Серия 7
23 декабря 2022
Мода и страсть Fashion and Passion
Сезон 1 Серия 8
23 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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