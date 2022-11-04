Это история о любви, дружбе и возвышенных мечтах молодых людей, которые посвятили свою жизнь сфере модной индустрии. Джи У Мин — ретушер-фрилансер, который занимается улучшением качества фотоснимков. Он отлично выглядит и успешен в своей работе, но не так уж увлечен ею. Пе Чжи Ын с детских лет стремилась работать в сфере моды. Теперь она стала руководителем отдела в агентстве по продвижению люксовой одежды. Девушка всячески пытается выжить в жестком мире высокой моды благодаря своему позитиву и неукротимой энергии.