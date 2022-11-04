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Постер к сериалу Великолепные
Постер к сериалу Великолепные
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Киноафиша Сериалы Великолепные

Великолепные (2022 - …)

The Fabulous 12+
Год выпуска 2022
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Это история о любви, дружбе и возвышенных мечтах молодых людей, которые посвятили свою жизнь сфере модной индустрии. Джи У Мин — ретушер-фрилансер, который занимается улучшением качества фотоснимков. Он отлично выглядит и успешен в своей работе, но не так уж увлечен ею. Пе Чжи Ын с детских лет стремилась работать в сфере моды. Теперь она стала руководителем отдела в агентстве по продвижению люксовой одежды. Девушка всячески пытается выжить в жестком мире высокой моды благодаря своему позитиву и неукротимой энергии.

Великолепные - трейлер
Великолепные
трейлер
В ролях
В ролях
Чон Су-гён
Чхэ Су-бин
Щин Дон-ми
Минхо
Ли Сан-ун
Пак Хи-джон
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Великолепные»
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2022
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
4 ноября 2022
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2022
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 ноября 2022
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2022
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 ноября 2022
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 ноября 2022
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 ноября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Великолепные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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