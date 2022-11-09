Во 2 сезоне сериала «Дыши: В тени» беспощадный Джей намеревается закончить то, что начал, и найти оставшихся шесть жертв. На этот раз у него есть новый соучастник в преступлении по имени Виктор. Детектив Кабир Савант вынужден вести еще более ожесточенную битву, чтобы защитить общество, которому угрожает серьезная опасность. Полицейский из Дели сделает все, чтобы упрятать за решетку опасного преступника, даже если для этого придется преодолеть множество тяжелейших испытаний. В новом сезоне будут раскрыты тайны, оставшиеся неразгаданными в предыдущем сезоне этой безумной саги.