Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Breathe: Into the Shadows 2020 - 2022, season 2

Breathe: Into the Shadows season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Breathe: Into the Shadows Seasons Season 2
Breathe: Into the Shadows
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 9 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 8 minutes
"Breathe: Into the Shadows" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Дыши: В тени» беспощадный Джей намеревается закончить то, что начал, и найти оставшихся шесть жертв. На этот раз у него есть новый соучастник в преступлении по имени Виктор. Детектив Кабир Савант вынужден вести еще более ожесточенную битву, чтобы защитить общество, которому угрожает серьезная опасность. Полицейский из Дели сделает все, чтобы упрятать за решетку опасного преступника, даже если для этого придется преодолеть множество тяжелейших испытаний. В новом сезоне будут раскрыты тайны, оставшиеся неразгаданными в предыдущем сезоне этой безумной саги. 

Series rating

7.4
Rate 12 votes
7.6 IMDb

Breathe: Into the Shadows List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Birthday Boy
Season 2 Episode 1
9 November 2022
Kill and Chill
Season 2 Episode 2
9 November 2022
Now You See Me
Season 2 Episode 3
9 November 2022
Arrivals & Departures
Season 2 Episode 4
9 November 2022
Smells Like Death
Season 2 Episode 5
9 November 2022
Listen Carefully
Season 2 Episode 6
9 November 2022
The Fast And The Dead
Season 2 Episode 7
9 November 2022
Paradise
Season 2 Episode 8
9 November 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more