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Звоните моему агенту 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Звоните моему агенту
Киноафиша Сериалы Звоните моему агенту Сезоны Сезон 1

Yeonyein maenijeoro saranamgi
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звоните моему агенту»

В 1 сезоне сериала «Звоните моему агенту» действие разворачивается в Method Entertainment, крупной управляющей компании, которая сотрудничает с известными людьми в Корее. Это история о сотрудниках компании, их профессиональной деятельности и личной жизни. Ма Тхэ О работает менеджером и занимает должность генерального директора в Method Entertainment. Он умен, привык мыслить стратегически и не против использовать различные уловки для достижения желаемого результата. Чхон Чжэ Ин работает в компании много лет. Имея перед собой цель, она добьется успеха, несмотря ни на какие преграды. У главных героев немало разногласий.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Звоните моему агенту» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 ноября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
14 ноября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 ноября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
22 ноября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
28 ноября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
29 ноября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
5 декабря 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
6 декабря 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
12 декабря 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
13 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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