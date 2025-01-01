Постеры сериала «Звоните моему агенту»

ИИ посчитал, кто может умереть в финале «Очень странных дел»: у Оди вероятность в 65%, а у Хоппера — 50%

А были ли и правда у трех богатырей дети: малыши в «Свет клином» — это только начало

Во 2 сезоне Fallout сцена с инопланетянином ставит зрителей в тупик: и только геймеры понимают отсылку к играм

Провальную комедию с Козловским оценили в Литве: настолько зашла, что даже положила «Бегущего по лезвию 2049» на лопатки

Во сколько и на каком канале отметят 50-летие «Иронии судьбы»: новогодний эфир будет отличится от предыдущих

«Надо смотреть 4 раза»: психолог назвала 2 мультфильма, заменяющих годы психотерапии – «Сэкономите большие деньги!»

Песни из этого новогоднего фильма с Куравлевым пел весь СССР, но в 2025-м смотреть его невыносимо стыдно: «Это позорище, это кранты»

12-й эпизод «Ванпанчмена-3» завершился абсурдным ляпом: фаны посмотрели и заявили, что «весь сезон был ошибкой»

Самая темная тайна Средиземья: новый фильм по «Властелину колец» ответит на вопрос, которого боялся даже Толкин

Кто такой Гринч, и почему его все знают? История героя началась еще за 40 лет до выхода фильма с Джимом Керри