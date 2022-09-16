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Обещание дьявола 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Обещание дьявола
Киноафиша Сериалы Обещание дьявола Сезоны Сезон 1

The Devil's Promise
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обещание дьявола»

В 1 сезоне сериала «Обещание дьявола» в центре событий оказывается мужчина-египтянин и вдова американского происхождения, которых обманул дьявол. Герои решают объединиться, чтобы одержать победу над Иблисом в игре, которую он затеял. Ибрагим выиграл в тендере на дорогостоящий проект по реконструкции трущоб в Каире. В это же время он выясняет, что у его супруги неизлечимое заболевание. Чтобы помочь возлюбленной, он заключает сделку с дьяволом, не зная, к каким необратимым последствиям это приведет. Жена героя, Дженнифер, чудесным образом исцеляется, и дьявол тут же требует компенсации...

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Обещание дьявола» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 октября 2022
График выхода всех сериалов
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