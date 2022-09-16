Ибрагим отвечает за безопасность каирских трущоб и проводит реконструкции. Жизнь героя меняется, когда он выясняет, что у его супруги Дженнифер неизлечимое заболевание. Чтобы помочь Дженнифер, Ибрагим соглашается на сделку с Иблисом — дьяволом: он готов отдать свою душу, чтобы жена выздоровела. Ибрагим убежден, что дьявол присвоит душу тогда, когда он уйдет из жизни, а значит, пока счастливая жизнь в браке ему обеспечена. Но после того, как Дженнифер поправилась, Иблис сразу же требует вернуть долг.