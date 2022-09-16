Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "По-мужски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Обещание дьявола
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Обещание дьявола

Обещание дьявола (2022 - 2022)

The Devil's Promise
Год выпуска 2022
Страна Египет
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Shahid
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут
О чем сериал

Ибрагим отвечает за безопасность каирских трущоб и проводит реконструкции. Жизнь героя меняется, когда он выясняет, что у его супруги Дженнифер неизлечимое заболевание. Чтобы помочь Дженнифер, Ибрагим соглашается на сделку с Иблисом — дьяволом: он готов отдать свою душу, чтобы жена выздоровела. Ибрагим убежден, что дьявол присвоит душу тогда, когда он уйдет из жизни, а значит, пока счастливая жизнь в браке ему обеспечена. Но после того, как Дженнифер поправилась, Иблис сразу же требует вернуть долг.

В ролях
В ролях
Пола Пэттон
Пола Пэттон
Нелли Карим
Амр Юссеф
Фэзи АбДель Вахаб
Аиша Бен Ахмед
Мариам Аикосхт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Обещание дьявола - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Приложение киноафиши