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Ваша тетя Люси 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ваша тетя Люси
Киноафиша Сериалы Ваша тетя Люси Сезоны Сезон 1

Ваша тетя Люси 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ваша тетя Люси»
В 1 сезоне сериала «Ваша тетя Люси» пенсионерка Людмила Ренье возвращается из Парижа в Россию, где у нее остались две племянницы. Вероника и Оля не очень рады приезду родственницы. Тетя Люси славится тем, что обожает вмешиваться в жизнь своих племянниц и раздавать непрошеные советы. У обеих героинь в жизни непростой период. У Ольги кризис в отношениях с мужем, а Вероника лишилась престижной работы и задолжала крупную сумму денег. Они пытаются скрыть происходящее от тетки, но той все становится известно. Она с энтузиазмом начинает спасать племянниц, но в скором времени становится понятно, что тете Люсе самой нужна помощь.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ваша тетя Люси» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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