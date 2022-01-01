Отзывы о сериале «Ваша тетя Люси»

Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать

Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый

Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть

Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением

Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе

Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось

Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян

Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна

Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди

Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады

Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко