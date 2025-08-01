Меню
Волшебный участок
Статьи
Статьи о сериале «Волшебный участок»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
«Попалась, алкашка подмостовая»: Кощей в детском теле, говорящий пёс и матерящийся гном — чего нам ждать от продолжения «Волшебного участка»
Даже питерский туман не скрывает, насколько все в этом сезоне сорвались с катушек.
Написать
1 августа 2025 14:13
«Честно сказал, что роль фигня»: Борисов отказался сниматься в одном из лучших сериалов 2023 года
А вместе с ним роль отверг и Лобанов из «Интернов».
Написать
1 апреля 2025 20:32
Еще больше сказочных существ и приключений: стартовали съемки 2 сезона «Волшебного участка»
В главных ролях снова будет Николай Наумов.
Написать
2 сентября 2024 06:30
