«Попалась, алкашка подмостовая»: Кощей в детском теле, говорящий пёс и матерящийся гном — чего нам ждать от продолжения «Волшебного участка»

Даже питерский туман не скрывает, насколько все в этом сезоне сорвались с катушек.

Фэнтезийный комедийный сериал «Волшебный участок» возвращается — и на этот раз с петербургским акцентом. Online-кинотеатр Okko показал первый тизер второго сезона, где герои из отдела по борьбе со сказочной преступностью покидают родную Лешкину и отправляются в Северную столицу.

А там — новая магия, старые проблемы и целый зоопарк колоритных существ, у каждого из которых свои счёты к человечеству.

Основная сюжетная линия

Во главе расследования снова Лёха Попов в исполнении Николая Наумова. На этот раз ему предстоит найти исчезнувшую племянницу Василису (Ева Смирнова), в теле которой прячется не кто-нибудь, а сам Кощей.

Но главный враг — не он, а некто, кого называют Ворон (Филипп Янковский и Никита Кологривый): загадочная фигура, связанная с серией убийств среди сотрудников петербургской полиции. ОБСП явно попал не просто в командировку, а в эпицентр сказочной войны.

Магия за Невой

Особый колорит новому сезону придаёт локация: Петербург здесь не просто антуражный фон, а живой герой. По сюжету, ещё со времён Петра I в городе обосновались иностранные сказочные сущности — теперь они возвращаются в игру.

Среди них — Мерлин, Купидонян, говорящий пёс Палыч (озвучивает Антон Лапенко), а также всеми любимые персонажи славянского фольклора: Русалка, Хозяйка Медной горы и Данила-мастер.

Конечно, вернутся и старые герои, куда зрителям без Ильи Соболева в роли матерящегося гнома с его фразами вроде: «Попалась, алкашка подмостовая».

Фантазия у сценаристов не знает границ: кто бы мог подумать, что «Волшебный участок» станет площадкой для парада нечистой силы из разных культур, собранной в одном городе под северным небом?

Юмор, погони, нечисть

Режиссёр Степан Гордеев остался у руля, шоураннер Александр Носков также в строю. Авторы обещают, что фирменный коктейль из детектива, абсурда и фэнтези сохранится. Но будет мощнее, атмосфернее, а местами — даже немного страшнее. Ведь сказка, как мы знаем, не всегда заканчивается хэппи-эндом.

Премьера второго сезона состоится осенью 2025 года эксклюзивно на Okko. Тизер уже в сети, и судя по нему, сказка только начинается — и в этот раз Питер увидит такое, от чего даже дворцовые львы начнут моргать.

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