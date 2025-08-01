Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Попалась, алкашка подмостовая»: Кощей в детском теле, говорящий пёс и матерящийся гном — чего нам ждать от продолжения «Волшебного участка»

«Попалась, алкашка подмостовая»: Кощей в детском теле, говорящий пёс и матерящийся гном — чего нам ждать от продолжения «Волшебного участка»

1 августа 2025 14:13
Кадр из сериала «Волшебный участок»

Даже питерский туман не скрывает, насколько все в этом сезоне сорвались с катушек.

Фэнтезийный комедийный сериал «Волшебный участок» возвращается — и на этот раз с петербургским акцентом. Online-кинотеатр Okko показал первый тизер второго сезона, где герои из отдела по борьбе со сказочной преступностью покидают родную Лешкину и отправляются в Северную столицу.

А там — новая магия, старые проблемы и целый зоопарк колоритных существ, у каждого из которых свои счёты к человечеству.

Основная сюжетная линия

Во главе расследования снова Лёха Попов в исполнении Николая Наумова. На этот раз ему предстоит найти исчезнувшую племянницу Василису (Ева Смирнова), в теле которой прячется не кто-нибудь, а сам Кощей.

Но главный враг — не он, а некто, кого называют Ворон (Филипп Янковский и Никита Кологривый): загадочная фигура, связанная с серией убийств среди сотрудников петербургской полиции. ОБСП явно попал не просто в командировку, а в эпицентр сказочной войны.

Магия за Невой

Особый колорит новому сезону придаёт локация: Петербург здесь не просто антуражный фон, а живой герой. По сюжету, ещё со времён Петра I в городе обосновались иностранные сказочные сущности — теперь они возвращаются в игру.

Среди них — Мерлин, Купидонян, говорящий пёс Палыч (озвучивает Антон Лапенко), а также всеми любимые персонажи славянского фольклора: Русалка, Хозяйка Медной горы и Данила-мастер.

Конечно, вернутся и старые герои, куда зрителям без Ильи Соболева в роли матерящегося гнома с его фразами вроде: «Попалась, алкашка подмостовая».

Фантазия у сценаристов не знает границ: кто бы мог подумать, что «Волшебный участок» станет площадкой для парада нечистой силы из разных культур, собранной в одном городе под северным небом?

«Попалась, алкашка подмостовая»: Кощей в детском теле, говорящий пёс и матерящийся гном — чего нам ждать от продолжения «Волшебного участка»

Юмор, погони, нечисть

Режиссёр Степан Гордеев остался у руля, шоураннер Александр Носков также в строю. Авторы обещают, что фирменный коктейль из детектива, абсурда и фэнтези сохранится. Но будет мощнее, атмосфернее, а местами — даже немного страшнее. Ведь сказка, как мы знаем, не всегда заканчивается хэппи-эндом.

Премьера второго сезона состоится осенью 2025 года эксклюзивно на Okko. Тизер уже в сети, и судя по нему, сказка только начинается — и в этот раз Питер увидит такое, от чего даже дворцовые львы начнут моргать.

«Честно сказал, что роль фигня»: Борисов отказался сниматься в одном из лучших сериалов 2023 года.

Фото: Кадр из сериала «Волшебный участок»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Неприемлемо и неприятно»: Безруков в экранизации Бортко переозвучил Мастера не просто так — и Галибин режиссёра не простил до сих пор «Неприемлемо и неприятно»: Безруков в экранизации Бортко переозвучил Мастера не просто так — и Галибин режиссёра не простил до сих пор Читать дальше 2 августа 2025
Сойдет с ума, угонит «Гелик»: 5 новинок с Васильевым, посмотрев которые, забудете о «Невском» Сойдет с ума, угонит «Гелик»: 5 новинок с Васильевым, посмотрев которые, забудете о «Невском» Читать дальше 2 августа 2025
«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах «Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах Читать дальше 2 августа 2025
Пьют кровь и сидят в печенках: «Вампиры средней полосы» закроют после 3 сезона (без права на продолжение) Пьют кровь и сидят в печенках: «Вампиры средней полосы» закроют после 3 сезона (без права на продолжение) Читать дальше 1 августа 2025
Создатели отказались снимать третий сезон «Фишера»: судя по названию, будет напоминать «Тень Чикатило» Создатели отказались снимать третий сезон «Фишера»: судя по названию, будет напоминать «Тень Чикатило» Читать дальше 1 августа 2025
В сценарии прописано не было: Безруков рыдал горькими слезами на съёмках «Мастера и Маргариты» Бортко, и вовсе не от усталости В сценарии прописано не было: Безруков рыдал горькими слезами на съёмках «Мастера и Маргариты» Бортко, и вовсе не от усталости Читать дальше 31 июля 2025
«Малоуважаемое занятие»: Меньшов десятки лет брезговал смотреть сериалы, но эта комедия со звездой «Слова пацана» заставила его «переобуться» «Малоуважаемое занятие»: Меньшов десятки лет брезговал смотреть сериалы, но эта комедия со звездой «Слова пацана» заставила его «переобуться» Читать дальше 31 июля 2025
Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени Читать дальше 29 июля 2025
Где снимали «Мастера и Маргариту»: сериал Бортко видели многие, но про 3 ключевые локации знают не все Где снимали «Мастера и Маргариту»: сериал Бортко видели многие, но про 3 ключевые локации знают не все Читать дальше 2 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше