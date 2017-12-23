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Хваюги 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Хваюги
Киноафиша Сериалы Хваюги Сезоны Сезон 1

A Korean Odyssey 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 декабря 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 20
Продолжительность сезона 28 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хваюги»

В 1 сезоне сериала «Хваюги» действие происходит в 2017 году. Джин Сон-ми, будучи совсем маленькой, способна видеть то, что скрывается от взгляда обычных людей. Она дружит с двумя созданиями, которых считает феями, Сон О-гонгом и ВуХви-чулем. На самом деле это полубог и демон. Девочка заключает сделку с демоном. Теперь он должен защищать девочку от монстров, которых она видит. Но тот обманывает ее и оставляет одну в мире, полном зла, чтобы она могла постоять за себя самостоятельно. Однако Джин Сон-ми снова встречает полубога и демона в будущем. К большому неудовольствию девушки, ее забирает к себе Сон О Гонг.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Хваюги» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 декабря 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 декабря 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 января 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 января 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 января 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 января 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
20 января 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 января 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
27 января 2018
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
28 января 2018
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
3 февраля 2018
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
4 февраля 2018
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
10 февраля 2018
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
11 февраля 2018
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
17 февраля 2018
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
18 февраля 2018
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
24 февраля 2018
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
25 февраля 2018
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
3 марта 2018
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
4 марта 2018
График выхода всех сериалов
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