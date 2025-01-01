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"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
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Хваюги
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Хваюги, список сезонов
A Korean Odyssey
16+
Год выпуска
2017
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 25 минут
Стрим-сервис
Netflix
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
Рейтинг сериала
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голосов
7.9
IMDb
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Список сезонов сериала «Хваюги»
Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов
23 декабря 2017 - 4 марта 2018
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