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Гарсиа! 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Гарсиа!
Киноафиша Сериалы Гарсиа! Сезоны Сезон 1

García!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гарсиа!»

В 1 сезоне сериала «Гарсия!» события происходят в современной Испании, в которой царит политический хаос. Репортер Антония узнает о давнем заговоре. Оказывается, еще со времен существования фашистских спецслужб в лаборатории оказался заморожен суперагент Гарсия. Антонии удалось вернуть его к жизни. Идеальный солдат запрограммирован беспрекословно подчиняться приказам. Прежний мир сталкивается с новым. Гарсия и Антония должны научиться работать вместе, ведь они все глубже и глубже втягиваются в политический заговор, который угрожает свергнуть демократию и снова погрузить Испанию в жестокую диктатуру.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Гарсиа! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 ноября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
11 ноября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 ноября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
25 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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