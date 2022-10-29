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Без вины виноватая 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Без вины виноватая
Киноафиша Сериалы Без вины виноватая Сезоны Сезон 1

Без вины виноватая 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Без вины виноватая»

В 1 сезоне сериала «Без вины виноватая» Елена Сазонова управляет частной клиникой. Жизнь женщины успешно сложилась не только в карьере, но и на любовном фронте. Елена вышла замуж за юриста Романа, который работает в этом же лечебном учреждении. Однако бизнесом Елены заинтересовались аферисты. Они подстроили автомобильную аварию, после которой Сазоновой чудом удалось остаться в живых. Елене не удается вспомнить ничего из собственного прошлого. Ей предстоит не только разобраться в том, что случилось с ней на самом деле, но и вернуть себе все утраченные воспоминания. Елену ждет долгий путь, полный испытаний.

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Список серий 1-го сезона сериала «Без вины виноватая» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 октября 2022
График выхода всех сериалов
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