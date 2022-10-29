Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ужасающий 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Без вины виноватая
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Без вины виноватая

Без вины виноватая (2022 - …)

Без вины виноватая 12+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Врач Елена Сазонова руководит собственной частной клиникой. Ее супруг Роман работает там же юристом. Кажется, в жизни Елены есть все, что нужно для счастья. Но однажды все резко меняется: героиня попадает в лапы преступников, которые хотят обобрать ее и лишить успешного бизнеса. Она по случайному стечению обстоятельств остается жива после подстроенного ДТП. Сазонова приходит в себя в глухом селе, находящемся в отдалении от цивилизации. У Елены амнезия, и она не помнит, кем является на самом деле...

В ролях
В ролях
Александр Макогон
Александр Макогон
Ольга Анохина
Ольга Анохина
Артем Осипов
Артем Осипов
Андрей Иванов
Андрей Иванов
Егор Баринов
Егор Баринов
Мария Кононова
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Без вины виноватая»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
29 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
29 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Без вины виноватая - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Приложение киноафиши