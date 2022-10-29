Врач Елена Сазонова руководит собственной частной клиникой. Ее супруг Роман работает там же юристом. Кажется, в жизни Елены есть все, что нужно для счастья. Но однажды все резко меняется: героиня попадает в лапы преступников, которые хотят обобрать ее и лишить успешного бизнеса. Она по случайному стечению обстоятельств остается жива после подстроенного ДТП. Сазонова приходит в себя в глухом селе, находящемся в отдалении от цивилизации. У Елены амнезия, и она не помнит, кем является на самом деле...