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Горячая голова 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Горячая голова
Киноафиша Сериалы Горячая голова Сезоны Сезон 1

Sıcak Kafa 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Горячая голова»

В 1 сезоне сериала «Горячая голова» молодой турецкий мужчина по имени Мурат понимает, что он – единственный на свете человек, невосприимчивый к новому страшному вирусу. Болезнь оказывается опаснее любого гриппа и коронавируса, так как она поражает напрямую человеческий мозг. А для передачи инфекции людям достаточно лишь обменяться парой фраз, ведь она передается не по воздуху и даже не через кровь, а через речь. Каждый зараженный лишается способности критически мыслить и постепенно окончательно теряет рассудок. Все родные и друзья Мурата подверглись заражению, и теперь он должен выяснить, как работает его иммунитет.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Горячая голова График выхода всех сериалов
Сезон 1
Подснежник византийский Galanthus Byzantinus
Сезон 1 Серия 1
2 декабря 2022
Кошка, коробка воронка Kedi, Kutu, Huni
Сезон 1 Серия 2
2 декабря 2022
6-я зона 6. Bölge
Сезон 1 Серия 3
2 декабря 2022
Лихорадка Yüksek Ateş
Сезон 1 Серия 4
2 декабря 2022
Рассвет наступил, часы остановились Şafak Söktü, Akrep Öldü
Сезон 1 Серия 5
2 декабря 2022
Без тринадцати семь 7’ye 13 kala
Сезон 1 Серия 6
2 декабря 2022
Шипы и розы Gül ve Diken
Сезон 1 Серия 7
2 декабря 2022
Неважно, как меня зовут Adımın bir önemi yok
Сезон 1 Серия 8
2 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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