Сериал – это турецкий фантастический триллер о загадочной эпидемии безумия, охватившей весь мир. Люди заражаются болезнью с шокирующей скоростью, однако переносчиком служит не воздух и не кровь, а человеческая речь. Поговорив с заболевшим, ты вскоре перенимаешь его ненормальные суждения и взгляды на жизнь. Однако парень по имени Мурат понимает, что у него есть иммунитет к всеобщему бреду. Чтобы найти разгадку, ему придется покинуть безопасную зону Стамбула и отправиться на просторы разрушающегося мира.