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Киноафиша Сериалы Горячая голова

Горячая голова (2022 - …)

Sıcak Kafa 16+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

Сериал  – это турецкий фантастический триллер о загадочной эпидемии безумия, охватившей весь мир. Люди заражаются болезнью с шокирующей скоростью, однако переносчиком служит не воздух и не кровь, а человеческая речь. Поговорив с заболевшим, ты вскоре перенимаешь его ненормальные суждения и взгляды на жизнь. Однако парень по имени Мурат понимает, что у него есть иммунитет к всеобщему бреду. Чтобы найти разгадку, ему придется покинуть безопасную зону Стамбула и отправиться на просторы разрушающегося мира.

В ролях
В ролях
Гонджа Вуслатери
Шебнем Хассанисоуги
Тильбе Саран
Арда Анарат
Узай Гекхан Ирмак
Гюней Коска
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Горячая голова»
1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
2 декабря 2022
2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
2 декабря 2022
3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
2 декабря 2022
4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
2 декабря 2022
5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
2 декабря 2022
6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
2 декабря 2022
7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
2 декабря 2022
8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
2 декабря 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
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