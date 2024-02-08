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Один день 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Один день
Киноафиша Сериалы Один день Сезоны Сезон 1

One Day
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 14
Продолжительность сезона 5 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Один день»

В 1 сезоне сериала «Один день» красивая и умная девушка Эмма Морли готовится к долгожданному дню выпуска из Эдинбургского университета. Выпускной бал назначен на 15 июля 1988 года. Этим знаменательным вечером она впервые встречает парня, который все эти годы учился рядом с ней, но на другом факультете, – обаятельного и веселого Декстера Мэйхью. Пара сразу чувствует влечение друг к другу, но судьба готовит на них совсем другие планы. На следующее же утро им приходится расстаться. И все бы ничего, но ровно через год, 15 июля, они случайно видятся вновь… история повторяется год за годом на протяжении 18 лет подряд.

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Список серий 1-го сезона сериала «Один день» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 февраля 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 февраля 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 февраля 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 февраля 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
8 февраля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
8 февраля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 февраля 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 февраля 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 февраля 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 февраля 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
8 февраля 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
8 февраля 2024
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
8 февраля 2024
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
8 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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