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Подозреваемый 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Подозреваемый
Киноафиша Сериалы Подозреваемый Сезоны Сезон 1

The Suspect
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Подозреваемый»

В 1 сезоне сериала «Подозреваемый» уважаемый доктор психологии Джо О'Лафлин ведет успешную и дорогую частную практику в Лондоне. Помимо любимой работы, у героя есть красавица-жена, замечательная дочка, прекрасный дом и все, о чем только может мечтать мужчина. Но все меняется, когда Джо внезапно становится основным подозреваемым в деле об убийстве. Выясняется, что одна из его недавно пропавших пациенток уже пару недель покоится в незаконно вырытой могиле с 21 ножевым ранением на теле. Сперва психолога просят лишь составить портрет женщины, но постепенно становится очевидно, что у него был мотив.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Подозреваемый» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 августа 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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