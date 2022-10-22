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Звоните в полицию! 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Звоните в полицию!
Киноафиша Сериалы Звоните в полицию! Сезоны Сезон 1

Звоните в полицию! 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Звоните в полицию!»

В 1 сезоне сериала «Звоните в полицию!» в центре сюжета оказывается милая молодая девушка Глафира Назарова. Она добра, красива, талантлива и отзывчива. Не хватает Глаше лишь одного – везучести. У героини что ни шаг – то приключение, причем многих из этих приключений она с удовольствием предпочла бы избежать. Только ей начинает нравиться парень, как он заводит другую. Только карьера начинает идти в гору, как начальник придирается к досадному недоразумению и увольняет. А в довершение ко всему этому Глаша еще и лишается жилья из-за ссоры с квартирной хозяйкой. Тогда она решает исполнить давнюю мечту и идет на стажировку в полицию.

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Список серий 1-го сезона сериала «Звоните в полицию!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2022
График выхода всех сериалов
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