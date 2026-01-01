Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2

Включила на фон после работы, а в итоге досмотрела до конца: всем советую крутой 4-серийный детектив со звездой «Игры престолов»

Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео)

Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»

На Netflix вышел 2-й сезон «Ван Писа»: собрали первые отзывы для тех, кто пока не решается на просмотр

Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)

Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула

20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз

Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0

Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)