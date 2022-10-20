Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Девочка из Ватикана: Исчезновение Эмануэлы Орланди 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девочка из Ватикана: Исчезновение Эмануэлы Орланди
Киноафиша Сериалы Девочка из Ватикана: Исчезновение Эмануэлы Орланди Сезоны Сезон 1

Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девочка из Ватикана: Исчезновение Эмануэлы Орланди»

В 1 сезоне сериала «Девочка из Ватикана: Исчезновение Эмануэлы Орланди» современники бьются над неразгаданной тайной и пытаются выяснить, что произошло с Эмануэлой Орланди, пятнадцатилетней ученицей средней школы, которая бесследно исчезла 22 июня 1983 года. Девочка посетила урок по музыке, вышла на одну из римских улиц и пропала без следа. Эмануэла была не простым ребенком, она была девочкой из Ватикана. Эта загадка может быть связана с терроризмом, итальянскими преступными группировками и даже древним культом. Однако по прошествии десятилетий так и не было найдено убедительных доказательств какой-либо конкретной версии событий.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Девочка из Ватикана: Исчезновение Эмануэлы Орланди График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2022
График выхода всех сериалов
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше