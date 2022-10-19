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Жизнь сегодня 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жизнь сегодня
Киноафиша Сериалы Жизнь сегодня Сезоны Сезон 1

Hayat Bugün
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жизнь сегодня»

В 1 сезоне сериала «Жизнь сегодня» главный герой – врач по имени Барыш – работает в обычной турецкой больнице. Он делает все на совесть, однако его коллеги не могут похвастаться тем же. В клинике процветает коррупция. Врачи тянут деньги из пациентов, предлагая бесплатные на самом деле услуги на коммерческой основе. Иногда они диагностируют заведомо неверные заболевания для того, чтобы поживиться. Узнав об этом, Барыш пришел в ужас. Он немедленно поставил перед собой цель – пресечь незаконные действия и искоренить платные операции. Однако остальным сотрудникам не нравится, что Барыш вмешивается в их дела.

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий сериала Жизнь сегодня График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 октября 2022
Серия 3 Bölüm 3
Сезон 1 Серия 3
2 ноября 2022
Серия 4 Bölüm 4
Сезон 1 Серия 4
9 ноября 2022
Серия 5 Bölüm 5
Сезон 1 Серия 5
16 ноября 2022
Серия 6 Bölüm 6
Сезон 1 Серия 6
23 ноября 2022
Серия 7 Bölüm 7
Сезон 1 Серия 7
30 ноября 2022
Серия 8 Bölüm 8
Сезон 1 Серия 8
7 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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