Мерт Денизмен
Мерт Денизмен Mert Denizmen
Дата рождения
2 июня 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Семья 6.8
Семья (2023)
Покаяние 5.4
Покаяние (2020)
Жизнь сегодня 5.4
Жизнь сегодня (2022)

Фильмография Мерт Денизмен

Жанр
Год
Команда невесты 3.3
Команда невесты Gelin Takimi
комедия, мелодрама 2024, Турция
Я сожгла все мосты 5.4
Я сожгла все мосты
драма 2023, Турция
Семья 6.8
Семья
драма, криминал, мелодрама 2023, Турция
Жизнь сегодня 5.4
Жизнь сегодня
драма 2022, Турция
Покаяние 5.4
Покаяние
комедия 2020, Турция
