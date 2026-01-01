Оповещения от Киноафиши
Мерт Денизмен
Mert Denizmen
Дата рождения
2 июня 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.8
Семья
(2023)
5.4
Покаяние
(2020)
5.4
Жизнь сегодня
(2022)
Фильмография Мерт Денизмен
3.3
Команда невесты
Gelin Takimi
комедия, мелодрама
2024, Турция
5.4
Я сожгла все мосты
драма
2023, Турция
6.8
Семья
драма, криминал, мелодрама
2023, Турция
5.4
Жизнь сегодня
драма
2022, Турция
5.4
Покаяние
комедия
2020, Турция
