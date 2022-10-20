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Право на свободу 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Право на свободу
Киноафиша Сериалы Право на свободу Сезоны Сезон 1

Право на свободу 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Право на свободу»

В 1 сезоне сериала «Право на свободу» успешный программист Антон узнал, что его мать пропала по пути в аэропорт. Он собирался переехать на Кипр, где ему предложили отличную работу. Антон развернул машину, а вместе с тем повернулась на 180 градусов и вся его жизнь. Герой столкнулся с рабовладельческой мафией, нелегальными организациями, а также узнал о волонтерах, которые небезразличны к людям и пытаются оказать поддержку всем, кому могут, даже если им самим угрожает опасность. Антон встретил единомышленника в лице Кирилла, руководителя волонтерского движения «Либертас», а также Виктории, которая никогда не боится рисковать.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Право на свободу График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
27 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 ноября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 ноября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 ноября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 ноября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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