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Сорвиголова: Рожденный заново 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сорвиголова: Рожденный заново
Киноафиша Сериалы Сорвиголова: Рожденный заново Сезоны Сезон 1

Daredevil: Born Again
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 марта 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

В 1 сезоне сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» Сорвиголова проваливается в сумасшествие и нищету по вине суперзлодея Кингпина, после чего пытается воскреснуть, бороться за себя и построить новую жизнь на пепелище прежней. Бывшая девушка подставила Мёрдока. Теперь он полностью разорен. Кроме того, у него развилась паранойя. За героем неотступно наблюдают служащие Кингпина, которые предоставляют ему информацию о состоянии Мёрдока. Узнав об этом, Мёрдок решает отомстить любой ценой. Он сталкивается с Кингпином в его офисе. Дальнейшие события вновь меняют жизнь главного героя.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий сериала Сорвиголова: Рожденный заново График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Небесный полчаса Heaven's Half Hour
Сезон 1 Серия 1
4 марта 2025
Пустота его руки The Hollow of His Hand
Сезон 1 Серия 2
4 марта 2025
Такова судьба системы Sic Semper Systema
Сезон 1 Серия 3
11 марта 2025
Таков удел системы Sic Semper Systema
Сезон 1 Серия 4
18 марта 2025
С интересом With Interest
Сезон 1 Серия 5
25 марта 2025
Чрезмерная сила Excessive Force
Сезон 1 Серия 6
25 марта 2025
Искусство ради искусства Art for Art's Sake
Сезон 1 Серия 7
1 апреля 2025
Остров радости Isle of Joy
Сезон 1 Серия 8
8 апреля 2025
Прямиком в ад Straight to Hell
Сезон 1 Серия 9
15 апреля 2025
График выхода всех сериалов
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