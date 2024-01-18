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Прелесть 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Прелесть
Киноафиша Сериалы Прелесть Сезоны Сезон 1

Prelest 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Прелесть»

В 1 сезоне сериала «Прѣлесть» действие происходит на провинциальном заводе. В 90-е здесь царило беззаконие, но теперь все выглядит вполне пристойно и рабочие вовремя получают заработную плату. Однако угонщик автомобилей, известный как Цыган, уверен, что у руля стоят бесчестные люди. Он решает самостоятельно установить «справедливость» и угоняет автомобили у тех, кто «этого достоин», а таких, по его мнению, немало. Однако главная несправедливость в его жизни – гибель отца. Цыган хочет отомстить тем, но повинен в смерти родителя. Прошло двадцать лет, а он так и не нашел ответственных за это преступление.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Прелесть График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 января 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 января 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 января 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 февраля 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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