Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Полицейский во времени 1997 - 1998, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Полицейский во времени
Киноафиша Сериалы Полицейский во времени Сезоны Сезон 1

Timecop
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 27 минут
О чем 1-й сезон сериала «Полицейский во времени»

В 1 сезоне сериала «Полицейский во времени» в центре событий – необычный сотрудник правоохранительных органов по имени Джек Логан. Он умеет путешествовать во времени и ловит преступников, желающих изменить прошлое. Наглый и бесстрашный полицейский из 2007 года представляет для таких людей большую опасность. Джек отправляется в Лондон 1888 года в поисках гения-убийцы, который занял место Джека Потрошителя, затем вместе с отставным офицером перемещается в 1977 год, чтобы раскрыть дело о неудавшемся похищении алмазов, а после попадает в 1956 год, чтобы помешать преследователю убить актрису, чей сын должен стать президентом США.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Полицейский во времени» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Разрыв во времени A Rip in Time
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 1997
Ограбление The Heist
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 1997
Сталкер Stalker
Сезон 1 Серия 3
6 октября 1997
Враг государства Public Enemy
Сезон 1 Серия 4
13 октября 1997
Ракетостроение Rocket Science
Сезон 1 Серия 5
20 октября 1997
Альтернативный мир Alternate World
Сезон 1 Серия 6
20 июня 1998
Потерянное путешествие Lost Voyage
Сезон 1 Серия 7
27 июня 1998
Д.О.А. D.O.A.
Сезон 1 Серия 8
11 июля 1998
Будущее, Джек, будущее The Future, Jack, the Future
Сезон 1 Серия 9
18 июля 1998
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше