Те, кто желает разжиться большим состоянием, может переместиться в 1929 год и сыграть на фондовом рынке. Для того чтобы отомстить, достаточно отправиться на полвека назад и лишить жизни бабушку своего противника до того, как она обзаведется детьми. Но есть один человек, который может этому помешать. Это полицейский времени по имени Джек Логан. Он может попасть идти куда угодно в любое время. Этот дерзкий и циничный человек не умеет играть по правилам и не приемлет отказа. Он наводит ужас на всех преступников во времени…