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мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Киноафиша Сериалы Полицейский во времени

Полицейский во времени (1997 - 1998)

Timecop
Год выпуска 1997
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал ABC
Продолжительность сериала 6 часов 27 минут
О чем сериал

Те, кто желает разжиться большим состоянием, может переместиться в 1929 год и сыграть на фондовом рынке. Для того чтобы отомстить, достаточно отправиться на полвека назад и лишить жизни бабушку своего противника до того, как она обзаведется детьми. Но есть один человек, который может этому помешать. Это полицейский времени по имени Джек Логан. Он может попасть идти куда угодно в любое время. Этот дерзкий и циничный человек не умеет играть по правилам и не приемлет отказа. Он наводит ужас на всех преступников во времени…

В ролях
В ролях
Курт Фуллер
Курт Фуллер
Рена Софер
Тед Кинг
Дон Старк
Кристи Конэуэй
Том О’Брайен
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Полицейский во времени - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1997, 9 эпизодов
 
Кадры из сериала
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