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187 Детройт 2010 - 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала 187 Детройт
Киноафиша Сериалы 187 Детройт Сезоны Сезон 1

Detroit 1-8-7 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 18
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «187 Детройт»

В 1 сезоне сериала «187 Детройт» детективы Вашингтон и Фитч расследуют двойное убийство в аптеке, пытаясь определить, связано ли это преступление с похищением наркотических веществ или мотив заключается в чем-то другом. Тем временем Лонгфорд и Махаджан идут по следу убийцы адвоката, который успел нажить огромное количество врагов. Когда оба случая пересекаются, полицейским приходится вступить в схватку со временем, чтобы опередить злоумышленников и остановить череду убийств. Кульминацией расследования становится погоня на высокой скорости и опасное противостояние, во время которого детективы окажутся в опасности.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «187 Детройт» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Двойная аптека / сверхскоростной поезд Pharmacy Double/Bullet Train
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2010
Местный герой / За бортом Local Hero/Overboard
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2010
Никого нет дома / Неизвестный солдат Nobody's Home/Unknown Soldier
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2010
Королевские пузыри / Капля иглы Royal Bubbles/Needle Drop
Сезон 1 Серия 4
12 октября 2010
Убийство в Гриктауне / Средняя школа. Конфиденциально Murder in Greektown/High School Confidential
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2010
Потерянный ребенок / Убийство 101 Lost Child/Murder 101
Сезон 1 Серия 6
26 октября 2010
Разорванная помолвка / Мусорщик Broken Engagement/Trashman
Сезон 1 Серия 7
9 ноября 2010
Дежавю / Ва-банк Déjà Vu/All In
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2010
Вторжение в дом / Проезжающий мимо Home Invasion/Drive-by
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2010
Убежище Shelter
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2010
Ледяной человек / Малибу Ice Man/Malibu
Сезон 1 Серия 11
4 января 2011
Ключ от города Key to the City
Сезон 1 Серия 12
11 января 2011
Дорога в никуда Road to Nowhere
Сезон 1 Серия 13
1 февраля 2011
Резюме / Сопроводительное письмо Beaten/Cover Letter
Сезон 1 Серия 14
8 февраля 2011
Наследие / Дрэг Сити Legacy/Drag City
Сезон 1 Серия 15
15 февраля 2011
Ледяная глыба Stone Cold
Сезон 1 Серия 16
8 марта 2011
Блюз Мотор Сити Motor City Blues
Сезон 1 Серия 17
15 марта 2011
Затемнение Blackout
Сезон 1 Серия 18
20 марта 2011
График выхода всех сериалов
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