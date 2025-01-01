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187 Детройт
Сезоны
187 Детройт, список сезонов
Detroit 1-8-7
16+
Год выпуска
2010
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
ABC
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.6
IMDb
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Список сезонов сериала «187 Детройт»
Сезон 1 / Season 1
18 эпизодов
21 сентября 2010 - 20 марта 2011
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