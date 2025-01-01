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Постер сериала 187 Детройт
Киноафиша Сериалы 187 Детройт Сезоны

187 Детройт, список сезонов

Detroit 1-8-7 16+
Год выпуска 2010
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список сезонов сериала «187 Детройт»
187 Детройт - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
18 эпизодов 21 сентября 2010 - 20 марта 2011
 
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