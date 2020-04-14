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Охота на лис 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Охота на лис
Киноафиша Сериалы Охота на лис Сезоны Сезон 1

Lie hu 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 апреля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 46
Продолжительность сезона 46 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Охота на лис»

В 1 сезоне сериала «Охота на лис» одаренный молодой следователь Ся Юань устраивается на службу в только что созданный новый отдел китайской полиции по борьбе с экономическими преступлениями. Коллеги ценят его за прямоту, честность, а главное – за уникальный острый ум. Редкие дедуктивные и математические способности помогают ему распутывать дела, перед которыми пасуют остальные агенты. Однажды он сталкивается с Ван Болинем – бизнесменом, который уже не в первый раз подозревается в финансовых махинациях, но постоянно уходит от правосудия. Между мужчинами начинается противостояние двух равновеликих интеллектов.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Охота на лис» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 апреля 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 апреля 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 апреля 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 апреля 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 апреля 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
18 апреля 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 апреля 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
19 апреля 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
19 апреля 2020
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
20 апреля 2020
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
20 апреля 2020
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
20 апреля 2020
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
21 апреля 2020
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
21 апреля 2020
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
22 апреля 2020
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
22 апреля 2020
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
23 апреля 2020
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
23 апреля 2020
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
24 апреля 2020
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
24 апреля 2020
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
25 апреля 2020
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
25 апреля 2020
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
26 апреля 2020
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
26 апреля 2020
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
27 апреля 2020
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
27 апреля 2020
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
28 апреля 2020
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
28 апреля 2020
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
29 апреля 2020
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
29 апреля 2020
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
30 апреля 2020
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
30 апреля 2020
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
1 мая 2020
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
1 мая 2020
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
2 мая 2020
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
2 мая 2020
Серия 40 Episode 40
Сезон 1 Серия 40
3 мая 2020
Серия 41 Episode 41
Сезон 1 Серия 41
3 мая 2020
Серия 42 Episode 42
Сезон 1 Серия 42
4 мая 2020
Серия 43 Episode 43
Сезон 1 Серия 43
4 мая 2020
Серия 44 Episode 44
Сезон 1 Серия 44
5 мая 2020
Серия 45 Episode 45
Сезон 1 Серия 45
5 мая 2020
Серия 46 Episode 46
Сезон 1 Серия 46
5 мая 2020
График выхода всех сериалов
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