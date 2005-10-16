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Зоопарк в обувной коробке 2004 - 2005, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Зоопарк в обувной коробке
Киноафиша Сериалы Зоопарк в обувной коробке Сезоны Сезон 2

Shoebox Zoo 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 октября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Зоопарк в обувной коробке»

Во 2 сезоне сериала «Зоопарк в обувной коробке» Марни и ее новым волшебным друзьям предстоит противостоять злому оборотню Толедо. Он также принимает вид животного, но, в отличие от ребят, может делать это по собственной воле, когда захочет. Главная цель Толедо – отыскать пропавших учеников колдуна и не дать им обрести первозданный облик. В погоне за своими врагами он не задумываясь причинит вред и простым людям, особенно если те неудачно окажутся на его пути. Марни грозит серьезная опасность, но она верит в победу света над тьмой и не собирается отступать. Ведь она пообещала снять с друзей проклятье.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Зоопарк в обувной коробке» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Через Великий океан Across the Great Ocean
Сезон 2 Серия 1
16 октября 2005
Баланс сил The Balance of Power
Сезон 2 Серия 2
16 октября 2005
Змеи живые Snakes Alive
Сезон 2 Серия 3
23 октября 2005
Пау Вау The Pow Wow
Сезон 2 Серия 4
23 октября 2005
Охотник спешит на помощь Hunter to the Rescue
Сезон 2 Серия 5
30 октября 2005
Совершеннолетие Coming of Age
Сезон 2 Серия 6
30 октября 2005
Дикие лошади Wild Horses
Сезон 2 Серия 7
6 ноября 2005
Удары в ночи Bumps in the Night
Сезон 2 Серия 8
6 ноября 2005
Орел приземлился The Eagle Has Landed
Сезон 2 Серия 9
13 ноября 2005
Стрела истины The Arrow of Truth
Сезон 2 Серия 10
13 ноября 2005
Крик волка The Cry of the Wolf
Сезон 2 Серия 11
20 ноября 2005
Падение веры The Falls of Faith
Сезон 2 Серия 12
20 ноября 2005
За пределами Beyond the Beyond
Сезон 2 Серия 13
4 декабря 2005
График выхода всех сериалов
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