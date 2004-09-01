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Зоопарк в обувной коробке 2004 - 2005 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зоопарк в обувной коробке
Киноафиша Сериалы Зоопарк в обувной коробке Сезоны Сезон 1

Shoebox Zoo 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зоопарк в обувной коробке»

В 1 сезоне сериала «Зоопарк в обувной коробке» девочка Марни отмечает свой одиннадцатый день рождения. Она все еще верит в сказки, но почти не имеет друзей среди сверстников. На праздник она заходит в свою любимую лавку со старыми предметами, и продавец делает ей неожиданный подарок. Он отдает Марни старинную и пыльную обувную коробку, полную статуэток животных. Каково же оказывается удивление героини, когда звери оживают и начинают разговаривать с ней. Они представляются проклятыми учениками могущественного колдуна и просят девочку помочь им снять заклятье. Но теперь ей, как и им, грозит опасность.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Зоопарк в обувной коробке» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Магия пробуждается The Magic Is Awakened
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 2004
Друг или враг? Friend or Foe?
Сезон 1 Серия 2
28 сентября 2004
Отголоски прошлого Echoes of the Past
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2004
Руководство для недоумевающих A Guide for the Perplexed
Сезон 1 Серия 4
12 октября 2004
Внутреннее святилище The Inner Sanctum
Сезон 1 Серия 5
19 октября 2004
Странная вечеринка по случаю дня рождения A Strange Birthday Party
Сезон 1 Серия 6
26 октября 2004
Немного знаний A Little Knowledge
Сезон 1 Серия 7
2 ноября 2004
По стопам матери Mother's Footsteps
Сезон 1 Серия 8
9 ноября 2004
Куда течет река Where the River Flows
Сезон 1 Серия 9
16 ноября 2004
Знак Единорога Sign of the Unicorn
Сезон 1 Серия 10
23 ноября 2004
Разгадка загадки The Solving of the Riddle
Сезон 1 Серия 11
30 ноября 2004
Противоположность Los Contrarios
Сезон 1 Серия 12
7 декабря 2004
День расплаты The Day of Reckoning
Сезон 1 Серия 13
14 декабря 2004
График выхода всех сериалов
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