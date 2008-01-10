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Сказки для взрослых 2008, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сказки для взрослых
Киноафиша Сериалы Сказки для взрослых Сезоны Сезон 1

Fairy Tales
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сказки для взрослых»

В 1 сезоне сериала «Сказки для взрослых» в центре событий оказываются герои известных европейских сказок, живущие в современном мире. Их жизнь кажется обыденной и скучной, но на самом деле в каждом из них узнается знакомый каждому с самого детства архетип. Одинокая домохозяйка по имени Шеннон ищет прибежища в вымышленном мире романтических сериалов. Симпатичная уборщица Синди работает в чужих домах, представляя себя в роли Золушки XXI века. Тем временем популярная рок-группа «Серенький козлик» сталкивается с непредвиденными проблемами во время гастролей, а теннисист Джимми пытается поймать удачу за хвост.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Сказки для взрослых» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Рапунцель Rapunzel
Сезон 1 Серия 1
10 января 2008
Золушка Cinderella
Сезон 1 Серия 2
17 января 2008
Новая одежда императрицы The Empress's New Clothes
Сезон 1 Серия 3
24 января 2008
Козел Billy Goat
Сезон 1 Серия 4
31 января 2008
График выхода всех сериалов
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