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Ведьмы четырёх стихий 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ведьмы четырёх стихий
Киноафиша Сериалы Ведьмы четырёх стихий Сезоны Сезон 1

Switch 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ведьмы четырёх стихий»

В 1 сезоне сериала «Ведьмы четырех стихий» события разворачиваются в современной столице Великобритании. В центре Лондона живут четыре подруги-студентки. Грейс, Стелла, Джуди и Ханна знают друг друга много лет, но для них всех становится сюрпризом то, что они обладают магическими силами. Обнаружив старинную книгу заклинаний, они случайно призывают удивительные мистические способности. Каждой из них становится подвластна одна из природных стихий: Земля, Вода, Огонь и Воздух. А вместе девушки – всесильный ковен, способный наворотить немало проблем, если пользоваться магией необдуманно.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ведьмы четырёх стихий» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ведьмы Камдена Witches of Camden
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2012
Проклятый Hexed
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2012
Любовь в воздухе Love is in the Air
Сезон 1 Серия 3
29 октября 2012
Годовщина The Anniversary
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2012
На помощь! Help!
Сезон 1 Серия 5
12 ноября 2012
Разборки летнего солнцестояния Summer Solstice Showdown
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2012
График выхода всех сериалов
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