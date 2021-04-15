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Уол-стрит 2021 - 2022 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уол-стрит
Киноафиша Сериалы Уол-стрит Сезоны Сезон 1

Wahl Street
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уол-стрит»

В 1 сезоне сериала «Уол-стрит» в центре событий оказывается успешный бизнесмен, актер и семьянин Марк Уолберг, который управляет своими растущими бизнес-предприятиями в соответствии со строгим графиком съемок. Много лет ему приходится существовать в режиме многозадачности, однако благодаря своему упорству, стратегическому мышлению и целеустремленности герою покоряются любые высоты, за что бы он ни взялся. Правда, порой совмещать деятельность бизнес-магната с работой над очередным кинопроектом нелегко. Кроме того, Марку нужно находить время, чтобы проводить его с семьей.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Уол-стрит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Запускать Start Up
Сезон 1 Серия 1
15 апреля 2021
О боже! ROI, Oh My
Сезон 1 Серия 2
15 апреля 2021
Денежный поток и информация Cash Flow & Tell
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2021
Изоляция и выход Lock Down & Out
Сезон 1 Серия 4
15 апреля 2021
Смертельные боли Capital Pains
Сезон 1 Серия 5
15 апреля 2021
Давайте сделаем запуск Let's Do Launch
Сезон 1 Серия 6
15 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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