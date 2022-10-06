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Уол-стрит 2021 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Уол-стрит
Киноафиша Сериалы Уол-стрит Сезоны Сезон 2

Wahl Street
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Уол-стрит»

Во 2 сезоне сериала «Уол-стрит» продолжается история о жизни популярного актера по имени Марк Уолберг, который успешно совмещает свою деятельность в киноиндустрии с ведением крупного бизнеса. Марк Уолберг поделится своей историей, расскажет об основных компаниях, среди которых сеть фитнес-центров F45, заведения общественного питания Wahlburgers, о которых уже сняли реалити-проект длиною в 5 лет, собственный бренд одежды Municipal и продюсерский центр Unrealistic Ideas. Правда, в жизни Марка есть место и поражениям. В проекте показаны не только удачные инвестиции, но и неудавшиеся проекты звезды.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Уол-стрит» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Прыжок веры Leap of Faith
Сезон 2 Серия 1
6 октября 2022
Выстрел Taking a Shot
Сезон 2 Серия 2
6 октября 2022
IPO или нет? IPO or No?
Сезон 2 Серия 3
6 октября 2022
Альма всегда Alma Always
Сезон 2 Серия 4
6 октября 2022
50 - это новые 30 50 is the New 30
Сезон 2 Серия 5
6 октября 2022
Уолберг встречает Уолл-стрит Wahlberg Meets Wall Street
Сезон 2 Серия 6
6 октября 2022
Тест-драйвы и тестовые показы Test Drives and Test Screenings
Сезон 2 Серия 7
6 октября 2022
Марк на миссии Mark on a Mission
Сезон 2 Серия 8
6 октября 2022
Вот Стью Here's to Stu
Сезон 2 Серия 9
6 октября 2022
Движение The Move
Сезон 2 Серия 10
6 октября 2022
График выхода всех сериалов
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