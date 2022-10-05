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Сделай это сам!! 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сделай это сам!!
Киноафиша Сериалы Сделай это сам!! Сезоны Сезон 1

Do It Yourself!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сделай это сам!!»

В 1 сезоне сериала «Сделай это сам!!» школьницы Курэи, Такуми, Сэлфу, Пурин, Джобко и Щии сталкиваются с задачами, которые не под силу всякому взрослому мужчине. Но обладая большим упорством и усердием, юные девушки ухитряются найти решения любой задачи, работая над своими DIY-проектами. Это история о жизни самостоятельных и уверенных в себе старшеклассниц, которые предпочитают сами создавать свое будущее, даже если для этого придется использовать рубанок, дрель и строительные материалы. Таким девушкам по плечу любые испытания, надо лишь вооружиться правильными инструментами.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Сделай это сам!! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
21 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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