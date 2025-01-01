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Сделай это сам!!, список сезонов

Do It Yourself!
Год выпуска 2022
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал AT-X

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список сезонов сериала «Сделай это сам!!»
Сделай это сам!! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 5 октября 2022 - 21 декабря 2022
 
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