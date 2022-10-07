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Страна огня 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Страна огня
Киноафиша Сериалы Страна огня Сезоны Сезон 1

Fire Country
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Страна огня»

В 1 сезоне сериала «Страна огня» действие происходит в Северной Калифорнии. Молодой заключенный Бод Донован хочет искупить вину за свои преступления, которые он совершил в недавнем прошлом. Желая добиться условно-досрочного освобождения, он становится участником экспериментальной программы, которая позволяет осужденным принять участие в тушении пожаров на землях штата. Бод Донован вместе с другими арестантами будет сотрудничать с элитными пожарными, сражаться с бушующей стихией и устранять последствия пожаров. Для главного героя решение вступить в ряды борцов с огнем стало переломным моментом в жизни.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий сериала Страна огня График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2022
Свежий принц Эджуотера The Fresh Prince of Edgewater
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2022
Где дым... Where There's Smoke...
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2022
Работай, не волнуйся Work, Don't Worry
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2022
Получите немного, будьте в безопасности Get Some, Be Safe
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2022
Как в старые времена Like Old Times
Сезон 1 Серия 6
18 ноября 2022
Рад был помочь Happy to Help
Сезон 1 Серия 7
2 декабря 2022
Плохой парень Bad Guy
Сезон 1 Серия 8
9 декабря 2022
Нет хорошего дела No Good Deed
Сезон 1 Серия 9
6 января 2023
Обнадеживай себя Get Your Hopes Up
Сезон 1 Серия 10
13 января 2023
Медведица Mama Bear
Сезон 1 Серия 11
20 января 2023
Это не может быть легко It Can't Be Easy
Сезон 1 Серия 12
29 января 2023
Ты лучше знаешь своего дракона You Know Your Dragon Best
Сезон 1 Серия 13
3 февраля 2023
Ярмарка, которую нужно помнить A Fair to Remember
Сезон 1 Серия 14
10 февраля 2023
Ложные обещания False Promises
Сезон 1 Серия 15
3 марта 2023
Мой своеобразный лидер My Kinda Leader
Сезон 1 Серия 16
10 марта 2023
Крик о помощи A Cry for Help
Сезон 1 Серия 17
31 марта 2023
Сошедший с рельсов Off the Rails
Сезон 1 Серия 18
7 апреля 2023
Следи за своим шагом Watch Your Step
Сезон 1 Серия 19
21 апреля 2023
В конце моей веревки At the End of My Rope
Сезон 1 Серия 20
5 мая 2023
Неприятные последствия Backfire
Сезон 1 Серия 21
12 мая 2023
Я знаю, что это кажется невозможным I Know It Feels Impossible
Сезон 1 Серия 22
19 мая 2023
График выхода всех сериалов
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