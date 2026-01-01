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Страна огня
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Места и даты съемок сериала Страна огня
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Места съёмок
Основные места съемок сериала Страна огня
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Где снимали известные сцены
Студия
Ванкуверская киностудия, Британская Колумбия, Канада
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Город съёмок
Мейпл-Ридж, Британская Колумбия, Канада
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Даты съемок сериала Страна огня
16 марта 2022 - 1 апреля 2022
11 декабря 2023 - 4 апреля 2024
11 июля 2024 - 26 февраля 2025
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