В 1 сезоне сериала «Охота на убийцу» история основана на реальных событиях. Действие происходит на юге Швеции в 1989-2004 годах. Все это время местные сотрудники правоохранительных органов вели охоту на серийного маньяка и убийцу. Одной из его жертв стала десятилетняя девочка по имени Хелен Нильссон, уроженка провинциального городка Хёрбю. Она пропала без вести в 1989 году во время пасхальных каникул. На протяжении шести дней родственники надеялись, что ребенок жив, и искали Хелен по всей округе при содействии бесчисленной армии добровольцев. Спустя неделю после ее исчезновения они обнаружили изуродованное тело девочки.