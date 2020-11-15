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Охота на убийцу 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Охота на убийцу
Киноафиша Сериалы Охота на убийцу Сезоны Сезон 1

Jakten på en mördare 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Охота на убийцу»

В 1 сезоне сериала «Охота на убийцу» история основана на реальных событиях. Действие происходит на юге Швеции в 1989-2004 годах. Все это время местные сотрудники правоохранительных органов вели охоту на серийного маньяка и убийцу. Одной из его жертв стала десятилетняя девочка по имени Хелен Нильссон, уроженка провинциального городка Хёрбю. Она пропала без вести в 1989 году во время пасхальных каникул. На протяжении шести дней родственники надеялись, что ребенок жив, и искали Хелен по всей округе при содействии бесчисленной армии добровольцев. Спустя неделю после ее исчезновения они обнаружили изуродованное тело девочки.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Охота на убийцу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 декабря 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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