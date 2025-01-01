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Постер сериала Охота на убийцу
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Охота на убийцу, список сезонов

Jakten på en mördare 16+
Год выпуска 2020
Страна Швеция
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SVT1

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список сезонов сериала «Охота на убийцу»
Охота на убийцу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 15 ноября 2020 - 13 декабря 2020
 
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